William e Harry, i due fratelli “costretti” a vedersi: c'è un motivo

Che corra buon sangue o no, per i principi Harry e William è tempo di incontrarsi. Dopo l'ultima cerimonia insieme, l'estate scorsa, quando è stata inauguarata la statua dedicata alla madre lady D. a Kensigton Palace, ora sembra che i fratelli si ritroveranno per una serie di eventi di beneficenza in onore della madre defunta: il Diana Award, il prestigioso premio assegnato ai giovani fra i 9 e 25 anni per le azioni sociali compiute.

Secondo quanto riporta il The Sun, i reali starebbero pianificando di partecipare al Legacy Award 2021 che si svolgerà ad Althorp, Inghilterra, la casa signorile del Northamptonshire dove Diana è cresciuta.

Tessy Ojo, amministratore delegato del Diana Award, non ha parlato per confermare o smentire le affermazioni, ma ha dichiarato al Daily Mail: «Siamo lieti di avere ancora il sostegno del Duca di Cambridge e del Duca del Sussex». La signora Ojo, che ha partecipato al matrimonio di Meghan e Harry , potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'aiutare i principi a riunirsi.

In fondo, il Premio Diana, istituito per sostenere i giovani, è una delle poche cose che i principi hanno ancora in comune. «In questo momento, siamo l'unico ente di beneficenza che ha coinvolto entrambi - ha dichiarato l'amministratore -. È davvero un privilegio».

Ha detto che i principi sono dediti alla beneficenza, nonostante la separazione ufficiale e il trasferimento di Harry in America. «Sono impegnati congiuntamente per i premi. I duchi saranno fortemente coinvolti in quanto ci sarà un'intera settimana di eventi, quindi sono ansiosi di partecipare».

Harry ha sostenuto un piano quinquennale per l'organizzazione benefica inventata da suo fratello: «Era una strategia proposta dal Duca di Cambridge, e abbiamo avuto il sostegno del Duca del Sussex».

Le voci di corridoio rivelano che le tensioni tra gli uomini si siano accumulate da quando William avrebbe avvertito suo fratello minore di non affrettare le cose con Meghan. Secondo la biografia Finding Freedom, William ha detto a Harry: «Prenditi tutto il tempo che ti serve per conoscere questa ragazza».

E così, come riportano gli autori del libro Omid Scobie e Carolyn Durand, la frase «questa ragazza» avrebbe irritato Harry, che, arrabbiato, si sarebbe scagliato contro il fratello. La spaccatura si è poi approfondita quando sono venute alla luce le accuse secondo cui Meghan aveva maltrattato il personale di Palace: accuse, che Harry nega ferocemente.

È probabile che il litigio tra i fratelli sia solo peggiorato quest'anno dopo l'intervista bomba a Oprah di Harry e Meghan, durante la quale è stato affermato che un anziano reale aveva fatto un commento razzista prima della nascita di Archie. William fu quindi costretto a negare pubblicamente che la famiglia reale fosse razzista. Inoltre, WIlliam sarebbe risentito da alcune affermazioni di Meghan secondo cui Kate Middleton l'ha fatta piangere.

