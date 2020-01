William e Harry furiosi: «Nessuna lite, pubblicate false notizie su di noi»

Con un comunicato congiunto il principe Harry ed il principe William smentiscono come «false» le notizie pubblicate oggi da un giornale britannico riguardo alle tensioni tra i due reali. «Nonostante una chiara smentita, un articolo falso è stato pubblicato oggi in cui si fanno illazioni sulla relazione tra il duca di Sussex ed il duca di Cambridge - si legge nel comunicato - per fratelli che hanno così a cuore le questioni riguardanti la salute mentale, l'uso di un linguaggio così provocatori è offensivo e potenzialmente pericoloso».

Lunedì 13 Gennaio 2020, 13:25

