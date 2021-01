William e Kate a medici e infermieri: «Ai nostri figli raccontiamo ogni giorno i sacrifici che fate per combattere il Covid»

Il principe William - secondo dopo suo padre Carlo in linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta - parla “ogni giorno” del covid ai suoi tre figli e del grande lavoro del personale del NHS (il servizio sanitario britannico) per aiutarli a capire i "sacrifici" che tutti stanno facendo in Uk per contrastare questa terribile epidemia, al momento tornata particolarmente aggressiva a Londra e dintorni. Lo riferisce il sito della BBC

I commenti del principe William sono stati fatti in una videochiamata al personale dell'Homerton University Hospital, che si trova nella zona est della capitale del Regno Unito.

«Kate, io e tutti i bambini parliamo di tutti voi ragazzi ogni giorno, quindi ci assicuriamo che i bambini capiscano tutti i sacrifici che tutti voi state facendo», ha detto William.

Ricordiamo che William fu contagiato in aprile dal coronavirus, ma la cosa venne tenuta segreta. Il contagio avvenne più o meno nella stessa epoca di quello di suo padre Carlo, che invece lo rese noto pubblicamente. A decidere per la riservatezza nel caso di William - afferma la fonte - fu lo stesso duca di Cambridge, 38 anni, sostenendo di non voler "allarmare la nazione" ulteriormente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 16:43

