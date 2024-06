Il principe William svela la cicatrice "alla Harry Potter": «Ecco cosa mi è successo». Anche Kate Middleton ce l'ha

di Redazione web

Uno dei "segni particolari" del principe William è sicuramente la cicatrice che, da anni, porta sulla tempia sinistra. Magari non tutti ci hanno fatto caso ma il segno sulla testa del futuro re d'Inghilterra è piuttosto evidente tanto che lui, nel corso degli anni, ha cominciato a scherzarci sopra chiamandola la «Harry Potter scar», ovvero "la cicatrice "alla Harry Potter". Qualche anno fa, il primogenito di Re Carlo III aveva raccontato il modo in cui se l'era procurata e, di recente, è tornato a parlarne. Curiosamente, anche la principessa Kate ha una cicatrice sul lato sinistro della testa.

La cicatrice del principe William

Il principe William, diversi anni fa, aveva raccontato l'origine della sua cicatrice sulla tempia sinistra. Era stato tutto frutto di un incidente sui campi da golf: «Ricordo solo me e il mio amico sul green e poi un Ferro 7 che arriva da non so dove e mi colpisce in testa. È proprio come la cicatrice di Harry Potter, ogni tanto diventa rossa e si nota di più, altre volte non si vede affatto».

Nelle scorse ore, William ha fatto visita alla start up sostenibile Notpla, specializzata in imballaggi sostenibili che si trova a Cardiff, in Galles ed è tornato a parlare della sua cicatrice come spiega a People il fondatore dell'azienda, Pierre Paslier: «Ho mostrato al principe una maglietta da golf fatta con le alghe e mentre la osservava gli ho chiesto se gli piacesse giocare e lui, indicando la cicatrice, mi ha risposto sorridendo: "Niente golf per me!". Perciò Niente golf per lui!».

La cicatrice di Kate Middleton

William e Kate sono proprio anime gemelle e un'altra delle cose che hanno in comune è che anche la principessa del Galles ha una cicatrice sulla tempia sinistra. Come riporta il Daily Mail, il segno sarebbe lungo 7 centimetri e sarebbe la sutura di un intervento che Kate ha subito quando era bambina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Giugno 2024, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA