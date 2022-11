La star della tv senza forze chiede aiuto ai paparazzi, il video choc preoccupa i fan: «Non sta bene»

Wendy Williams, una nota star americana, sta facendo preoccupare i fan. La conduttrice del noto reality show Wendy Williams Show non sta attraversando un bel periodo: oltre a essere stata ricoverata in una clinica di riabilitazione, Wendy negli ultimi anni è finita su una sedia a rotelle per problemi di salute. Non si hanno più molte notizie, ma nelle ultime ore sta circolando un video sul web che ha allarmato molti utenti.

Il video

«Chiaramente non sta bene, Dio aiutala tu», hanno scritto i fan sotto al video diventato virale sui social. Il filmato mostra la conduttrice in serie difficoltà mentre cerca di arrivare al suo hotel, ma la fragilità dei movimenti e lo sguardo perso nel vuoto suggeriscono che Wendy Williams non sta affatto migliorando dalla sua condizione di salute.

«Ehi Wendy, come stai?», chiede il paparazzo a cui lei ha risposto: «Va bene. Grazie». Questo un attimo prima di crollare e di chiedere aiuto apparentemente dal nulla.

«Posso avere la tua mano per favore?», chiede Wendy in difficoltà mentre perde l'equilibrio. Implora l'aiuto del paparazzo, il quale riesce a inquadrare il suo volto terrorizzato e preoccupato.

Wendy Williams asks paparazzi to help her walk to her building. She clearly is not well, keep her in your prayers 🙏😔pic.twitter.com/2Vjd1nEmP2 — Daily Loud (@DailyLoud) November 28, 2022

