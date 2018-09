Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sonoi, per questi motivi alcune femministe hannostradali situati per le vie di Parigi. Le autorità hanno rimosso alcuni bagni a cielo aperto che consentivano, ovviamente solo agli uomini, di poter orinare in mezzo alla strada senza essere visti o dare spettacolo con gesti vandalici.Probabilmente lo scopo era stato proprio quello: ridurre i casi di vandalismo e atti osceni, ma alcune donne hanno tremato. Se la questione era legata alle necessità impellenti, è stato obiettato che le donne avrebbero avuto lo stesso identico problema, solo che nel loro caso non era risolvibile con questi wc pubblici per motivi fisiologici piuttosto ovvi.Molti degli orinatoi rossi, ecologici e letterbox, sono stati posizionati strategicamente in luoghi pubblici negli ultimi mesi come un esperimento per contrastare il problema "wild peeing" di Parigi. Molti hanno avuto a che ridire sul posizionamento di questi wc, e non a torto, visto che uno di questi era stato installato addirittura in prossimità di una scuola.Gwendoline Coipeault, rappresentante dell'organizzazione femminista Femmes Solidaires, ha dichiarato: «Questi orinatoi sono progettati per confortare gli uomini e rafforzare l'idea che le donne non siano benvenute nello spazio pubblico. È una discriminazione e rafforza l'idea stereotipata e sessista secondo cui gli uomini non possono controllarsi in alcun modo, incluse le loro vesciche». Alcuni di questi impianti sono stati danneggiati e ora si parla di rimozione.Secondo quanto riporta il Guardian , lo scopo delle autorità ora è quello di poter adattare questi wc anche alle donne, pur continuando a contrastare il problema legato ai cattivi odori presenti in strada, a causa dei numerosi passanti che orinano nelle aree pubbliche.