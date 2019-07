L'appello della polizia: «Non gettate metanfetamine nei wc, gli alligatori impazziscono»

Si schianta col monopattino elettrico, 14enne in fin di vita​

Martedì 16 Luglio 2019, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appello decisamente sentito: «Non gettate mainello scarico del, le sostanze possono essere assunte dagliche possono impazzire e diventare decisamente più pericolosi». Così, su Facebook, ladi, ha deciso di rivolgere un'insolita richiesta alla popolazione.Tutto è nato da un blitz della polizia in casa di un uomo sospettato di essere uno spacciatore che, nel tentativo disperato di rimuovere ogni prova, aveva iniziato a gettare della metanfetamina nel wc. Il caso ha indotto il dipartimento di polizia a chiedere a tutti di non gettare sostanze nel wc: non solo droghe, ma anche residui di medicinali. Lo riporta anche il Daily Mail «Non c'è solo il pericolo alligatori: le sostanze possono essere assunte anche da animali innocui come papere e anatre, che rischiano seriamente di morire» - si legge nel post su Facebook - «Negli ultimi tempi c'è stata una moria di animali acquatici, oltre ad alcune aggressioni insolite da parte degli alligatori. Se avete bisogno di smaltire sostanze dei medicinali, rivolgetevi a noi e vi spiegheremo come farlo nel migliore dei modi, senza contaminare l'ambiente».