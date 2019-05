Costipata da diversi giorni, va in bagno ma perde la memoria per il forte sforzo

Martedì 28 Maggio 2019, 22:39

Eraquandoper lo sforzo. È successo a una donna di Hong Kong che da diversi giorni aveva problemi ad andare in bagno, quando è riuscita a liberarsi, si è sentita male e ha perso la memoria degli ultimi 10 anni della sua vita.Il figlio, come riporta il Sun , ha portato la madre in ospedale dove i medici hanno analizzato il singolare caso. La donna è stata visitata e poi rimandata a casa, solo dopo diverse ore ha recuperato la memoria. Secondo i dottori, sebbene sia molto rara, la perdita di memoria temporanea può essere associata a forzi sforzi fisici, come il sollevamento di pesi, o in questo caso, lo sforzo di andare in bagno.Il disturbo, conosciuto come "sindrome da sollevamento pesi" è dovuto a un'eccessiva tensione che può portare a qualcosa chiamato sincope vasovagale, che causa svenimento e perdita di coscienza.