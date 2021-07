Washington, sparatoria in strada: uccisa una bambina di 6 anni, altri 5 feriti

Una bambina di 6 anni è stata uccisa e cinque adulti sono rimasti feriti in una sparatoria a Washington, DC, venerdì sera poco dopo le 23 nella parte sud-est del distretto.

Il capo dell'assistente esecutivo del dipartimento di polizia metropolitana, Ashan Benedict, ha detto che gli agenti nella zona hanno sentito degli spari e, quando sono arrivati ​​sulla scena, un gruppo di persone li ha indirizzati a coloro che sono stati colpiti. La bambina è stata portata in un ospedale locale, dove in seguito è stata dichiarata morta.

Inoltre, ha detto Benedict, tre uomini e due donne sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e hanno riportato ferite non mortali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 10:59

