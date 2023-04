Prigozhin, il capo dei mercenari russi: «Il figlio del portavoce di Putin ha prestato servizio nella Wagner, in Ucraina»

di Redazione web

Il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato che il figlio del portavoce del

Cremlino Dmitry Peskov ha servito come artigliere tra i suoi mercenari. Lo riporta Ria Novosti citando un audio del leader della milizia pubblicato su Telegram. Secondo quanto sostiene Prigozhin, in estate Peskov si è rivolto a lui per un consiglio, poiché suo figlio stava andando nella zona delle operazioni speciali e «era inutile dissuaderlo».

Quindi il «cuoco di Putin» avrebbe deciso di portarlo con lui, «cambiandogli cognome, nome e patronimico,solo io e il capo del dipartimento del personale lo sapevamo». Il figlio di Peskov sarebbe stato impegnato con il lanciarazzi Uragan, lavorando «dall'inizio alla fine» e

mostrando «coraggio e ottimismo», ha concluso Prigozhin.

