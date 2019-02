Vuole diventare donna e uccide i genitori: «Non mi avrebbero accettato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confessa ai suoidi voler essere una. Andrew Balcer, del Main, ha ammazzato a coltellate suo padre Antonio e sua madre Alice dopo aver cAndrew ha sempre detto didi quanto fatto, perché convinto che i suoi genitori lo avrebbero allontanato dalla famiglia per la sua scelta di cambiare sesso.Chi conosceva la coppia, come ricorda il Mirror, ha sempre dichiarato che i due adoravano i loro figli e non li avrebbero mai allontanati. Antonio sulle prime non ha preso bene la notizia, ma non avrebbe mai allontanato suo figlio solo per il fatto che aveva scoperto che era un trans. Andrew aveva appena 17 anni quando è accaduto il fatto, da qualche tempo voleva essere chiamato Andrea e aveva espresso il desiderio di cambiare la sua vita.Il 30 ottobre 2016, mentre i suoi guardavano la televisione, si è avvenutato su di loro con un coltello, uccidendo loro e i fratelli, poi ha chiamato la polizia e ha raccontato quello che aveva fatto. Nella sua furia omicida ha ucciso anche il cane, ma ha risparmiato uno dei fratelli. In questi giorni si sta svolgendo il processo a carico del ragazzo, che all'epoca dei fatti era ancora minorenne. Dopo i fatti fu mandato in un centro rieducativo, ora si discuterà in merito alla sua pena detentiva.