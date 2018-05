Vueling, ultima giornata di scioperi: cancellati 120 voli, ecco quali interessano l'Italia

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La brutta notizia, per i passeggeri di, è che anche questo venerdì sarà una giornata di passione. Quella buona, però, è che si tratta dell'ultimo dei quattro giorni diindetti dal sindacato dei piloti (Sepla) e che ha inevitabilmente creato non pochi disagi, in Spagna e non solo. Anche oggi, come avvenuto ieri e nelle giornate del 25 e del 26 aprile scorsi, saranno circa 120 i, alcuni dei quali interessano anche l'L'intervento del Ministero dei trasporti spagnolo ha permesso di scongiurare la cancellazione dei voli verso le Canarie e le Baleari, così come quelli la cui partenza era prevista prima dell'inizio dello sciopero, anche nel caso in cui l'arrivo fosse previsto proprio nelle ore dell'agitazione. L'aeroporto che risentirà più di tutti della protesta è senz'altro quello di, dove Vueling concentra la maggior parte dei propri voli. I piloti reclamano un aumento salariale in conseguenza della crescita internazionale della compagnia aerea spagnola e in modo che gli stipendi siano adeguati al resto dell'Europa.per lo sciopero possono essere consultati a questo indirizzo . Questi i voli che interessano gli aeroporti italiani e che non partiranno oggi:VY1502 da Firenze a Parigi OrlyVY1503 da Parigi Orly a FirenzeVY6108 da Barcellona a Roma FiumicinoVY6109 da Roma Fiumicino a BarcellonaVY6205 da Londra Gatwick a FirenzeVY6206 da Firenze a Londra GatwickVY6291 da Amsterdam a Roma FiumicinoVY6292 da Roma Fiumicino a AmsterdamVY6332 da Barcellona a MilanoVY6333 da Milano a BarcellonaVY6338 da Barcellona a MilanoVY6339 da Milano a BarcellonaVY6404 da Barcellona a VeneziaVY6405 da Venezia a BarcellonaVY6814 da Firenze a BarcellonaVY6815 da Barcellona a FirenzeVY6864 da Firenze a CataniaVY6865 da Catania a FirenzeVY6922 da Firenze a PalermoVY6923 da Palermo a FirenzeVY8436 da Amsterdam a MilanoVY8437 da Milano a AmsterdamVY9432 da Parigi Orly a MilanoVY9433 da Milano a Parigi OrlyVY1505 da Parigi Orly a FirenzeVY1504 da Firenze a Parigi Orly