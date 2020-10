Elezioni Usa 2020, l'astronauta Kate Rubins vota dallo spazio: quando il senso del dovere supera ogni distanza

Votare è un diritto, ma anche un dovere. Ne è certamente convinta l'astronauta americana Kathleen "Kate" Rubins, che in vista delle elezioni del 3 novembre negli Stati Uniti, non ha voluto rinunciare ad esprimere la sua preferenza. Nonostante la separi da casa (intesa come pianeta Terra) una enorme distanza: si trova infatti nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che orbita a circa 400 km dalla superficie terrestre. Il suo grande senso del dovere le ha però imposto di votare, superando ogni limite fisico.

Oltre 60 milioni di americani hanno già espresso il loro parere, grazie alla possibilità del voto anticipato (per posta o di persona in alcuni casi): una cifra incredibile, che secondo le previsioni potrebbe stabilire un record di affluenza generale dopo il 3 novembre, l'Election Day vero e proprio. Sono dei dati che rendono bene l'idea di quanto la sfida fra Trump e Biden sia molto più sentita rispetto alle precedenti elezioni. A lanciare gli appelli sui social network per invitare gli indecisi e gli astensionisti a recarsi alle urne o a votare da casa stanno partecipando tantissimi volti noti, soprattutto dello spettacolo (Jared Leto ha perfino attirato l'attenzione con una sua foto nudo).

Ma non sono solo le celebrità ad inviare il loro prezioso messaggio. Ad esempio, c'è anche Kate Rubins, astronauta della Nasa dal 2009, al momento "domiciliata" nello spazio, all'interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il suo esempio ha fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo migliaia di complimenti. Fra l'altro, precisa la Cnn, non è nemmeno la prima volta per Rubins: anche alle scorse elezioni, nel 2016, il suo senso civico era prevalso su tutto.

From the International Space Station: I voted today — Kate Rubins pic.twitter.com/DRdjwSzXwy — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 22, 2020

Ma come è possibile, concretamente, votare dallo spazio? Elettronicamente. Nello Stato del Texas, dove è residente Rubins, gli astronauti ottennero il diritto di voto dallo spazio nel 1997. Il procedimento funziona così: L'Ufficio della Contea di Harris, dove si trova la città di Houston e il Centro Spaziale Johnson della Nasa, invia al Centro di Controllo una cabina elettorale elettronica sicura, alla quale gli astronauti possono accedere tramite specifiche credenziali, votare. Il sistema invia poi una e-mail all'ufficio della Contea, et voilà! Les jeux sont faits!

Kate Rubins, nata in Connecticut e cresciuta in California, oltre ad essere una brillante e preziosa scienziata (la prima persona ad avere sequenziato il Dna nello spazio, laureata in Biologia molecolare all'Università della California e con un dottorato in Biologia del Cancro alla Stanford University, ha una grande esperienza nello studio delle malattie virali), ha dimostrato certamente di essere anche una cittadina modello.

