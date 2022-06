Ruba soldi dal portafoglio di un uomo: poi si scopre che la ladra in realtà è una volpe

Una ladra insolita. Si aggirava furtiva intorno al bottino, un portafoglio, che aveva puntato per poi rubare tutto e scappare. Stavolta non è una persona ad aver compiuto il furto, ma una volpe. A raccontarlo è un uomo di Thornton Heath (Londra), testimone del colpaccio dell'animale, che ha riportato il racconto su un gruppo Facebook locale. «Stasera giocando a bocce al Bensham Manor Bowls Club, ho visto un cucciolo di volpe camminare tra i cespugli dietro il green con qualcosa in bocca, pochi minuti dopo è tornata a raccogliere qualcos'altro... Una piccola borsa per le ciotole, finché qualcuno non gli ha urlato contro».

Leggi anche > Nasce la nuova Nato, potenziati i sistemi di difesa anche in Italia



Il racconto dell'uomo prosegue : «Si scopre che la volpe aveva preso il portafoglio di qualcuno. Se qualcuno trova un portafoglio nel parco, può per favore restituirlo al club di bocce perché il signore che ha perso il portafoglio aveva una foto molto preziosa della sua defunta moglie». Tra i commenti un utente ha scritto: «Quanto sta diventando dura la nostra zona da quando le volpi ora stanno rubando i nostri soldi duramente guadagnati...». Un'altra persona ha scritto: «Normalmente sono le scarpe che gli piace rubare. A loro piace anche prendere in giro i miei cani attraverso le porte del patio nel cuore della notte, il che non è così divertente. Spero davvero che la foto venga trovata. Le foto sono ricordi così preziosi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA