Paura sul volo Zurigo-Roma di Swiss Air: fumo in cabina, panico tra i passeggeri

Paura sul volo per Roma da Zurigo della compagnia Swiss: pochi minuti dopo la partenza nella cabina si è sprigionato del fumo. Il velivolo è dovuto ritornare a Zurigo, riferisce l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. L'aereo, un Airbus A321, era decollato alle 7 e 40 dall'aeroporto di Kloten, Zurigo, ed è tornato e atterrato poco dopo alle 7 e 51, ha dichiarato una portavoce di Swiss, confermando una notizia di toponline.ch. Per i 92 passeggeri diretti a Roma è stato organizzato un volo sostitutivo che si è alzato in volo alle 9 e 40.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA