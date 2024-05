Piloti si addormentano per mezz'ora durante il volo: quando si svegliano l'aereo è sulla rotta sbagliata

di Redazione Web

Un cambio di rotta decisamente inaspettato e senza dubbio fuori programma. Un volo di Batik Air partito dall'aeroporto internazionale di Haluoleo, in Indonesia, e diretto alla capitale Jakarta, ha visto i suoi due piloti (di 28 e 32 anni) addormentarsi per circa mezz'ora nella "comodità" della cabina. Il pisolino, naturalmente, non era in programma e al loro risveglio si sono resi conto che l'aereo «non si trovava più sulla rotta corretta».

Dopo aver rimediato all'errore, è stato possibile atterrare in sicurezza.

La vicenda

Entrambi i co-piloti, un uomo di 28 anni e l'altro di 32, si sono addormentati per circa 28 minuti durante il volo, secondo il rapporto preliminare del Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti indonesiano (KNKT). Secondo quanto riporta SkyNews, il più giovane dei due e secondo in comando aveva avuto problemi di sonno, recentemente, dopo il parto gemellare della moglie e il trasferimento in una nuova casa.

La prima parte del tragitto verso la capitale indonesiana si è svolto senza alcun intoppo e il 28enne ha potuto concedersi un po' di riposo senza incidenti, svegliandosi poi in tempo per l'atterraggio.

Il collega ha acconsentito, ma ha finito per addormentarsi anche lui per errore. Da Jakarta hanno provato ripetutamente a contattare la cabina di pilotaggio del volo Batik Air A320 senza alcun successo per 28 minuti. La risposta è arrivata al risveglio del 32enne, che a sua volta ha scosso l'altro e, insieme, hanno corretto la rotta.

