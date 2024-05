«Voli economici? Se volete partire per le vacanze questo è il modo per assicurarsi il biglietto aereo al miglior prezzo»

di Redazione Web

Si avvicina l'estate e per molti ciò vuol dire un'unica cosa: la partenza per le vacanze. I più organizzati non solo hanno già deciso da tempo la destinazione ma hanno un itinerario pronto e dettagliato, ma sono tanti coloro che, invece, sono ancora indecisi, impegnati a barcamenarsi tra la voglia di un'avventura e un budget limitato.

In questo caso, la faccenda si fa complicata e si finisce per passare una quantità decisamente non sana di tempo a navigare il web in cerca di un'offerta lampo che salvi le prospettive future. Per chi si dovesse riconoscere in questa descrizione, Ivy ha un consiglio e riguarda, nello specifico, il modo per assicurarsi il prezzo migliore possibile per il biglietto aereo.

@ivyprofun The only way to get cheap flights is to go to the airport and buy it at the ticket counter. This can apply to any airline ♬ original sound - Ivy Island

Il suggerimento per un volo economico

Ivy ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui suggerisce il modo migliore per comprare un biglietto aereo a un prezzo conveniente. «Ve lo ripeto dal 2021 - dice la ragazza -, ma lo farò di nuovo.

Eppure, non è consigliabile se si vuole risparmiare: «Se volete spendere poco, dovete andare direttamente in aeroporto. È il modo più economico. Non c'è app che vi possa permettere di comprare un biglietto aereo a un prezzo migliore di quello che vi fanno se andate in aeroporto, direttamente al desk. E se non vi potete proprio spostare, andate sul sito web della compagnia aerea. Questo vale per tutte le compagnie».

Oltre al fatto che solitamente gli intermediari promettono offerte che in realtà non sono affatto convenienti, Ivy mette in guardia sul fatto che questo tipo di acquisto spesso causa problemi al sistema per cui la prenotazione non viene inserite (e quindi riconosciuta al momento dell'imbarco), o magari problemi col check-in. In quei casi «volete tutti che io vada a chiamare il mio capo per risolvere la situazione, ma non dipende da noi, dovete chiamare quel numero verde, quello dell'app che avete usato per prenotare».

Molti utenti hanno commentato confermando le parole di Ivy, e più di qualcuno ha aggiunto che lo stesso vale per le strutture alberghiere e il noleggio delle auto, ma che nel caso del biglietto aereo è meglio non farlo se si vuole comprare un biglietto per partire il giorno stesso. In tal caso, infatti, si sale al primo posto della lista per eventuali controlli di sicurezza aggiuntivi. Infine, c'è chi preferisce comunque utilizzare intermediari, specialmente Expedia e Google flights.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA