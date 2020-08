«Volevano diffondere il Covid», sgomberato dalla polizia maxi-raduno in spiaggia di Tenerife

La polizia di Tenerife ha sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica delle Canarie, in Spagna, dove erano accampate una sessantina di persone, che volevano diffondere il coronavirus. Lo riferiscono i media locali, come El Dia. Lo sgombero è avvenuto ieri da parte della Guardia Civil e della polizia del comune di La Orotava, dopo che nei giorni scorsi avevano intercettato l'organizzazione del raduno sui social network: «un campeggio nel fine settimana per favorire la diffusione del Covid-19», ha spiegato l'assessore alla sicurezza di La Orotava, Narciso Perez, sottolineando che il rapido intervento degli agenti ha impedito un raduno più massiccio e quindi potenzialmente più pericoloso.



«Nonostante la spiaggia di Los Patos sia chiusa al pubblico da anni a causa del pericolo frane, il funzionario ha riferito che «ci sono molte persone spericolate che ogni fine settimana scendono su questa spiaggia non solo per fare il bagno ma anche per campeggiare». Tali assembramenti, inoltre, «preoccupano ancora di più nella situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo». Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 14:29

