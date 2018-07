Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sequestra lanele le dice che vuole morire, poco dopo alcunilo uccidono. Archer Amorosi,di Chanhassen, nello Stato USA del Minnesota, armato di pistola e coltello ha preso sua madre e l'ha rinchiusa in garage.Non sono chiare le motivazioni che possano averlo spinto a compiere un simile gesto, ma pare avesse detto alla madre che desiderava provare la sensazione di essere colpito da un proiettile. Quando sono arrivati gli agenti di polizia in soccorso della donna hanno provato a calmarlo: i poliziotti hanno usato il taser, lo spray al peperonciono, ma il 16enne non ne voleva sapere e non deponeva le armi, così sono stati costretti a sparare.A chiamare i soccorsi è stata la madre stessa del ragazzo che aveva specificato che il figlio desiderava che gli agenti arrivassero in fretta. Pare che il 16enne soffrisse di disturbi mentali e in passato era stato fermato dalla polizia mentre camminava con delle armi in mano. Subito dopo la tragedia i suoi compagni di scuola hanno organizzato una veglia, tutti sapevano che non stava bene, come riporta anche la stampa locale , ma era un ragazzo molto amato.