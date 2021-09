Vladimir Putin corretto da uno studente in storia: il preside sgrida il ragazzo, il Cremlino critica la decisione

Vladimir Putin corretto in storia da un liceale russo, in diretta televisiva. In occasione del primo giorno di storia, il presidente della Russia ha voluto tenere una lezione di storia davanti ad alcuni studenti, ma un suo errore è stato corretto da un giovane studente di Vladivostok, nell'estremo oriente russo.

Leggi anche > Nokia 3310 ingoiato intero, il telefonino estratto dopo 4 giorni: è intatto

Vladimir Putin, durante l'evento trasmesso in televisione, ha iniziato a parlare della battaglia di Poltava vinta da Pietro il Grande nel 1709 contro gli svedesi, «durante la guerra dei sette anni». Un liceale, Nikanor Tolstykh, lo ha però corretto, dicendo che si trattava della Grande guerra del Nord, durata 21 anni. Putin ha accettato la correzione, ma i media hanno riferito che il ragazzo è stato poi sgridato dal preside per la sua «audacia».

Diversi media e politici di opposizione hanno lodato oggi il coraggio del giovane Nikanor. Kira Yarmish, portavoce del dissidente in carcere Alexei Navalny, ha accusato i professori della scuola di ritenere che non bisogna insegnare i fatti ma «la sottomissione e il servilismo».

Sul caso è poi intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov. «Nessuna impudenza. Dissentiamo categoricamente col preside», ha detto, aggiungendo di sperare che il ragazzo non venga punito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA