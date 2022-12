Vivienne Westwood, morta la stilista inglese regina della moda britannica: aveva 81 anni

di Redazione web

Addio a Vivienne Westwood. La stilista inglese regina della moda britannica, che ha rivoluzionato il punk moderno e le mode new wave, si è spenta all'età di 81 anni. La conferma delle voci che erano circolate nelle ultime ore è arrivata direttamente dal proprio account. Vivienne è morta oggi a Clapham, nel sud di Londra, «in pace e circondata dalla sua famiglia».

Vivienne Westwood venerata quanto la Regina Elisabetta

Venerata in patria tanto quanto la Regina Elisabetta, la Westwood è diventata famosa quando ha realizzato abiti per la boutique che lei e Malcolm McLaren gestivano su King's Road, che divenne nota come SEX. La loro capacità di sintetizzare abbigliamento e musica ha plasmato la scena punk britannica degli anni '70.

Nata a Tintwistle nel 1941, Vivienne ha continuato a fare le cose che amava, fino all'ultimo momento, progettando, lavorando sulla sua arte, scrivendo il suo libro e cambiando il mondo in meglio. Ha condotto una vita straordinaria. La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno in futuro.

