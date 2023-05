Vivere fino a 100 anni? «Sarà la normalità entro il 2050. Centenari raddoppiati in dieci anni, come cambia il mondo del lavoro

di Redazione web

Vivere fino a 100 anni potrebbe diventare la normalità per i neonati entro il 2050, non più un augurio o una speranza. La metà dei bambini che oggi hanno cinque anni nel mondo sviluppato ha buone probabilità di aspettarsi di finire nella schiera dei centenari, secondo la direttrice dello Stanford Center of Longevity, Laura Cartensten, durante il Tsao Longevity Forum di Singapore.

Centenari raddoppiati in 10 anni

Il numero di centenari a Singapore - quelli di età pari o superiore a 100 anni - era di 1.500 nel giugno 2020, più che raddoppiato rispetto ai 700 del giugno 2010. In termini di istruzione e longevità, la direttrice ha affermato: «Non ha senso per le persone terminare l'istruzione a vent'anni quando vivranno fino a 100 anni. Dobbiamo trovare modi per integrare l'istruzione per tutta la vita, e in parte abbiamo bisogno farlo perché probabilmente lavoreremo per anni, e il lavoro fa bene alle persone in generale».

Il mondo del lavoro

«L'idea che le persone lavoreranno per 40 anni e risparmieranno abbastanza per non lavorare per altri 30 anni è semplicemente fuori portata per la stragrande maggioranza delle persone. Dire che le persone anziane avranno bisogno di essere sostenute sempre più a lungo non funziona in una società diversa per età», ha aggiunto. Carstensen ha anche affermato che è necessario smettere di parlare di società che invecchiano e iniziare a parlare di società diverse per età: «Dobbiamo pensare a cosa possiamo risolvere usando la forza, l'abilità e la velocità dei giovani, insieme a persone anziane che sono emotivamente stabili, informate e funzionalmente sane».

