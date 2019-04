Vive per 99 anni con gli organi al contrario: la scoperta dopo la morte

Ultimo aggiornamento: 17:58

, gli anni vissuti dasenza conoscere come fosse realmente l'interno del suo corpo:, invertiti. La scoperta è avvenuta solo quando,, uno studente dell'Oregon Health and Science University di Portland ha iniziato la dissezione del cadavere. L'autopsia ha permesso di scoprire che Bentley era affetta dacon levocardia, una condizione che porta ad avere l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro del cuore a destra, quindi invertiti rispetto alla classica posizione anatomica del muscolo cardiaco.. Rose Marie Phelps era nata nel 1918 a Waldport, una piccola città costiera dell'Oregon, ed aveva sempre goduto di buona salute tranne un cronico bruciore di stomaco probabilmente dovuto alla sua particolarità. La scoperta del suo 'casò risale al marzo del 2018, ma - riporta la 'Cnn' - l'Università dell'Oregon ha deciso di divulgare la notizia solo negli ultimi giorni, in occasione dell'American Association of Anatomists, organizzata a Orlando, in Florida., i medici l'hanno ribattezzato come una sorta di 'unicorno medico': vene messe al posto sbagliato, il polmone destro con due soli lobi invece di tre e una dimensione doppia rispetto al solito del ventricolo destro del cuore. Lo stomaco era sulla destra, così come buona parte del fegato. La milza era a destra invece che a sinistra e parte del tratto digestivo, colon compreso, era al contrario.«Penso che le probabilità di trovare un'altra persona come Rose Marie Bentley possano essere stimate in 1 su 50 milioni - ha affermato Cameron Walker, che insegna Fondamenti di Anatomia Clinica alla Oregon Health and Science University -». La condizione situs inversus con levocardia si verifica solo su 1 caso ogni 22 mila nati ed è invariabilmente associata a una grave cardiopatia congenita. A causa dei difetti cardiaci solo tra il 5-13% dei neonati arriva ai 5 anni. Fino ad oggi la letteratura scientifica aveva registrato come età massima di sopravvivenza i 73 anni., chiarisca Walker.