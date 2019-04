Vittima di uno stupro va a denunciare i suoi aggressori e viene violentata dal poliziotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è facile denunciare unoci vuole molto coraggio e in alcuni casi si è consapevoli che le pene inflitte ai propri aggressori non saranno mai adeguate e proporzionate al trauma vissuto. Quello che è accaduto a una donna, però, ha dell'incredibile. Vittima di uno stupro di gruppo, si è recata alla stazione di polizia per sporgere denuncia, ma è stata violentata dall'ufficiale di polizia in servizio. È successo adinL'agente l'avrebbe attirata in disparte con l'inganno e il pretesto di raccogliere le sue dichiarazioni e poi avrebbe abusato di lei, secondo quanto riporta il Daily Mail. L'uomo avrebbe anche filmato tutto minacciandola se l'avesse denunciato. La vittima non ha ceduto all'intimidazione e ha raccontato di entrambi i crimini. Il poliziotto è stato poi arrestato.La polizia pakistana è sotto la lente di ingrandiimento da un po' per aver abusato del suo potere in altre circostanze. Le autorità, infatti, stanno indagando su sparatorie sospette e presunte operazioni contro il terrorismo. In un recente scontro a fuoco sono rimaste uccise quattro persone. Per la polizia si è trattato di una risposta necessaria per placare i ribelli, ma i familiari delle vittime e i testimoni hanno raccontato che la polizia ha ucciso a sangue freddo.La sparatoria ha suscitato indignazione e centinaia di persone in lutto si sono radunate a Lahore intonando slogan contro la polizia.