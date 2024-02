Vitoria Bueno, la ballerina nata senza braccia star dei talent show: «Bullizzata a scuola, in palestra mai. Nella danza contano i piedi»

di Redazione web

Quando Vitoria Bueno era solo una bambina, la gente di Santa Rita do Sapucaí, nello stato brasiliano di Minas Gerais, faceva la fila per vedere la piccola senza braccia. Ora, quasi ventenne, Vitoria è una ballerina con oltre mezzo milione di follower su Instagram e ha ispirato milioni persone in tutto il mondo con le sue performance straordinarie, ma ha anche partecipato a talent show internazionali come "Das Supertalent" in Germania e "America's Got Talent: All-Stars" negli Stati Uniti.

La danza

Il sogno di diventare una ballerina è nato quando aveva cinque anni, e ha chiesto alla mamma di iscriverla a una scuola di danza.

La disabilità

Nonostante la fama e il successo, Vitoria è rimasta umile e grata per le opportunità che ha avuto. Vive ancora con la sua famiglia a Sapucaí, dove coltiva anche altre passioni come il make-up e si faportatrice di speranza per i bambini con disabilità: «Vorrei dire loro che la condizione non li definisce come persone. E che non devono mai smettere di sognare e lottare per i loro obiettivi. Nella vita ognuno può fare quello che vuole, ma non deve mai arrendersi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 13:13

