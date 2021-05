I visoni abbattuti perché portatori di covid sono riesumati e bruciati per produrre energia elettrica

Sono iniziate in Danimarca le operazioni di esumazione dei visoni uccisi - circa dodici milioni di esemplari - nei mesi scorsi per paura che potessero trasmettere il contagio di una variante del Covid-19. Lo riporta il Telegraph.

Le carcasse dei visoni sono state spedite presso un impianto di incenerimento a Holstebro, una delle 13 strutture dove verranno bruciati i corpi degli animali, che verranno poi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La questione relativa all'abbattimento dei visoni allevati in Danimarca per la produzione delle pellicce aveva portato a polemiche politiche in autunno, in merito alle scelte del governo della premier Mette Frederiksen.

