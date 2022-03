Visa e Mastercard sospendono le operazioni in Russia. E Mosca punta sulla cinese UnionPay

Prima Visa e poi anche Mastercard hanno sospeso le operazioni in Russia, in un "doppio colpo" al sistema economico russo senza precedenti. Visa è già lavoro con i suoi clienti e partner per interrompere tutte le transizioni in Russia nei prossimi giorni. Una volta completate tutte le operazioni, tutte le transazioni avviate con carte Visa emesse in Russia non funzioneranno più al di fuori del Paese e tutte le carte Visa emesse da istituti finanziari al di fuori della Russia non funzioneranno più all'interno della Federazione Russa.

Le banche russe intanto hanno annunciato che stanno lavorando all'emissione di carte bancarie dal network cinese UnionPay in risposta alla decisione dei colossi Visa e Mastercard di sospendere le loro operazioni con la Russia dopo l'intervento militare in Ucraina. Le carte di credito russe Visa e Mastercard non saranno più valide all'estero e le carte emesse all'estero non funzioneranno più in Russia, hanno annunciato ieri le due società. «Sberbank sta lavorando alla possibilità di emettere carte in co-branding Mir-UnionPay. Vi informeremo in seguito sul programma di emissione», ha spiegato il numero uno del settore bancario russo Sberbank. «Stiamo già lavorando all'emissione di carte UnionPay, il sistema di pagamento nazionale cinese. Con questa carta puoi effettuare pagamenti in 180 paesi in tutto il mondo», ha affermato anche Alfa Bank sul suo profilo Telegram. Secondo le agenzie di stampa russe nella stessa direzione si stanno muovendo anche Rosbank, Tinkoff-Bank, Raiffeisen e MKB.

