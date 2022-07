Virus misterioso uccide 3 persone in Africa: «Negativi a Covid, Ebola e Marburg». Inviata equipe di medici

Dopo il Covid, il virus sinciziale, il vaiolo delle scimmie e Marburg, un altro misterioso virus potrebbe creare preoccupazione. Si tratta di una misteriosa malattia che in Tanzania, nella regione di Lindi, nel sud-est, avrebbe colpito 13 persone, uccidendone tre. Il governo locale ha inviato un'equipe medico-sanitaria per indagare e per prendere provvedimenti.

I pazienti, i cui sintomi comprendono sanguinamento dal naso, febbre alta, forte emicrania e spossatezza, sono risultati negativi a vari test, fra cui quelli per i virus di Ebola, Covid-19 e Marburg, ha spiegato Aifello Sichalwe, primo consulente medico del governo di Dar Es Salaam. I dieci tuttora infettati sono stati posti in isolamento. Martedì il presidente tanzaniano, Samia Suluhu Hassan, ha dichiarato che il focolaio di Lindi potrebbe essere stato causato da una trasmissione da animali agli esseri umani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 19:27

