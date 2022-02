Donna violentata nella business class del volo Newark-Londra: passeggero arrestato

Violenza su un volo da Newark, nel New Jersey (Usa), a Londra. Un uomo di 40 anni avrebbe costretto una donna a fare sesso durante il volo, mentre gli altri passeggeri dormivano. Una volta atterrato, l'uomo è stato condotto fuori dall'aereo e arrestato. Come riporta il Sun, la vittima ha denunciato il tutto al personale di cabina della United Airlines su cui volava.

Al Terminal 2 di Heathrow alle 6:30, gli ufficiali della polizia sono saliti a bordo e hanno portato via l'uomo. Di seguito, portato alla stazione di polizia di Heathrow, sono stati prelevati i suoi bagagli, foto segnaletiche e un campione di saliva del DNA. Gli ufficiali hanno perquisito la cabina di lusso, per la quale i passeggeri pagano 3.000 sterline a volo.

La donna, anche lei britannica di 40 anni, è stata interrogata da agenti specializzati.

Da una prima ricostruzione, sembra che i due fossero in file separate in business class, chiamata anche prima classe dallo United, ma in precedenza avevano chiacchierato e bevuto tra loro in un'area lounge. «Era sconvolta e lo ha riferito al personale di cabina che ha contattato via radio la polizia» riporta una fonte al Sun. «Erano sconosciuti, ma a quanto pare sono stati visti parlare tra loro e bere prima e durante il volo. Poi l'uomo l'ha violentata».

