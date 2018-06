Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Habarbaramente unae dopo le ha chiesto di ringraziarla. Fesal Aidarus, 19 anni, è statoqualche mese fa, ma in questi giorni sono emersi dei particolari choc della violenza sessuale commessa ai danni di una minorenne.L'uomo, che aveva chiesto di restare nell'anonimato, è stato invece segnalato dai giudici che hanno ritenuto il suo operato brutale. I due erano amici, così la giovane una sera gli avrebbe chiesto di accompagnarla a casa perché si sentiva più sicura, ma mai avrebbe pensato che il pericolo più grande potesse essere proprio il 19enne. Il giovane ha preteso di fare sesso con lei, la 14enne si è rifiutata così l'ha vilentata in strada.Come riporta la stampa locale , subito dopo le avrebbe chiesto anche di ringraziarla, convinto di averle fatto un piacere. Il 19enne, originario di Hill Meads Road, Kings Norton, ha ammesso le sue colpe, ma i suoi legali hanno provato a giustificarlo sostenendo che il passato sessuale della ragazza fosse piuttosto chiacchierato. Motivazioni che però non hanno scalfito l'opinione dei magistrati che lo hanno condannato a 6 anni di detenzione.