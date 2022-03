Violentata a 13 anni al cimitero: caccia all'uomo ripreso nel video

Caccia all’uomo che ha violentato una bambina di 13 anni in un cimitero a Retford nel Nottinghamshire in Inghilterra. Dopo oltre due anni di indagini la Polizia è decisa a non arrendersi e anzi alza a quasi 6mila euro la ricompensa per catturare l’aggressore. Quel terribile 12 dicembre 2019, la ragazzina, da sola, stava tornando a casa da scuola quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che l'ha violentata sotto la minaccia di un coltello dicendole di stare zitta.

Un orrore del quale la madre si sente in parte responsabile. La donna ha raccontato alla Bbc di sentirsi in colpa per essere arrivata in ritardo a scuola dove doveva prendere la figlia. «Ero in ritardo di cinque minuti. Se fossi stata puntuale non si sarebbe fatta male, è mia la responsabilità».

Gli investigatori, riporta il Daily Mail, ora hanno diffuso il video delle telecamere di sorveglianza che mostrano il principale sospettato: un uomo che indossa blue jeans e un giaccone nero con il cappuccio alzato. Spiegando che la ricompensa per avere informazioni che possano aiutare a catturare il criminale è stata alzata a quasi 6mila euro. All'epoca della violenza l'organizzazione no profit Crimestoppers aveva offerto una ricompensa di circa mille euro. Lydia Patsalides, East Midlands Regional Manager di Crimestoppers, ha spiegato che gli informatori restano sempre anonimi perché «sappiamo che può essere difficile parlare di qualcuno sospettato di un crimine tanto grave, soprattutto se ci è vicino, ma nessuno saprà chi ci ha contattato. Ogni informazione anche la più piccola può essere utile». Sarà poi la Polizia attraverso le prove in suo possesso a scartare sospetti che non corrispondono al profilo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022

