Quindicenne violentata dal fratello resta incinta e abortisce: condannata

Ragazzina 11enne violentata per mesi: «La ricattavano con i video hard»

È stata condannata a sei mesi di reclusione dopo essere stata violentata dal fratello. È la sorte toccata a unadi 15 anni, che è rimasta incinta del sangue del suo sangue e ha deciso di abortire.Il fratello 18enne dovrà scontare, invece, una pena di due anni, secondo quanto ha dichiarato, vice capo della polizia di Batanghari, nella provincia di Jambi. Durante il processo é emerso che la 15enne é stata violentata otto volte dallo scorso settembre.Lo scorso maggio un feto con la testa decapitata é stato trovato vicino a una piantagione. La madre potrebbe essere incriminata per avere aiutato la figlia ad abortire.Episodi simili sono frequenti nel. Recentemente una bambina indiana di 12 anni, con problemi all'udito, è stata salvata dai suoi aguzzini che per 7 mesi avrebbero abusato di lei ogni singolo giorno. La polizia per ora ha arrestato 18 persone, gli altri sospettati sono comunque ricercati. La bambina veniva filmata e minacciata e le veniva detto che se avesse parlato con qualcuno di quello che accadeva avrebbero diffuso i filmati.Nessuno sospettava nulla, nemmeno la famiglia, nonostante il fatto che da diverse settimane ogni volta dopo la scuola tornava a casa molto tardi.