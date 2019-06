Violentata dal branco sulla spiaggia dei nudisti: «Hanno anche tentato di investirmi». Arrestati cinque uomini

Una donna ha denunciato di essere stata violentata da un branco di cinque uomini su una spiaggia nudista a El Mareny de Sant Llorenç, a Cullera, nella regione di Valencia: un orrore che sarebbe avvenuto lo scorso 15 giugno, quando la vittima, che si trovava su quella spiaggia per prendere il sole, nel momento in cui stava tornando a casa sarebbe stata fermata e stuprata da cinque uomini, tutti tra i 45 e i 50 anni.



Secondo il suo racconto, riportato dalle autorità spagnole e ripreso dai media locali, gli stupratori oltre ad abusare di lei l’avrebbero insultata con frasi umilianti a sfondo sessuale. Fuggita dopo la violenza subìta, la donna avrebbe poi chiesto aiuto ad una coppia che si trovava in un parcheggio vicino, mentre i cinque uomini in auto avrebbero addirittura tentato di investirla.



Dopo il racconto alla Guardia Civil, gli inquirenti si sono messi al lavoro per identificare i violentatori o presunti tali, e ci sono riusciti in breve tempo: i cinque uomini sono stati arrestati e nella giornata di domani saranno in tribunale a Sueca. Se dovesse essere confermato il racconto della vittima, si tratterebbe di una storia terribile, ambientata peraltro su una delle spiagge naturiste più belle di quel tratto di costa spagnola. Lunedì 24 Giugno 2019, 14:06

