Violentata in vacanza: la 16enne si era allontana dai genitori per andare al bagno in un bar. Caccia allo stupratore di origine pakistana

Una ragazza di 16 anni è stata violentata da uno sconosciuto all'interno del bagno di un bar di Creta, in Grecia. L'adolescente, di origine inglese, mercoledì 8 maggio si è recata nel locale insieme alla sua famiglia, che ha scelto l'isola greca come meta per svolgere le vacanze. Ma, quando la giovane si è allontanata per andare in bagno, ha incontrato un ragazzo che ha abusato sessualmente di lei.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, la giovane non ha mai visto prima di quella sera l'uomo che l'ha aggredita. Dopo l'accaduto, la 16enne è andata dai suoi genitori per raccontargli cosa fosse successo e, in pochi minuti, si sono recati al comando della polizia locale per sporre denuncia. Gli agenti sono riusciti a recuperare le registrazioni delle telecamere, grazie alle quali sono riusciti a risalire all'identità del responsabile.

Si tratterebbe di un ragazzo di 28 anni, di origine pakistana. L'uomo, subito dopo l'abuso, è scappato senza lasciare alcuna traccia.

La polizia di Creta è alla ricerca dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 11:51

