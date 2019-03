Violentata a 14 anni, resta incinta: il padre la costringe a sposare il suo stupratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del suo stupratore e il. Heather, dell'Idhao, negli Usa, era diventata molto amica con un ragazzo di 24 anni che lavorava in un negozio di ferramenta. Sembrava una normale amicizia fino a quando una sera il giovane non l'ha fatta ubriacare fino a perdere i sensi e ha poi abusato di lei.I fatti si sono svolti nel 2015, ma solo ora la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare cosa è successo. La mattina dopo il 24enne le disse che avevano fatto sesso, era scioccata, ma ancor di più quando ha scoperto di aspettare un bambino. A quel punto, come riporta anche il Mirro r, ha raccontato tutto ai suoi genitori, ma la reazione è stata ben diversa da quella che si sarebbe aspettata. La madre suggerì un aborto, ma lei non voleva, così il padre la costrinse a sposare il suo stupratore.In Idhao il matrimonio all'età di Heather era illegale, così i genitori hanno portato la figlia in Missuri per poter celebrare le nozze con il 24enne. Inizialmente ha accettato il matrimonio, ma dopo qualche mese ha abortito e la sua relazione è diventata un inferno, così ha deciso di denunciare. Il marito è finito in carcere per 15 anni, e suo padre è stato condannato a tre.Oggi Heather sta cercando di riprendere in mano la sua vita ma non è facile. Ha un nuovo partner, da cui ha avuto una bambina, è felice, ma non riesce a dimenticare il suo passato.