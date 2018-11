Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

unadella scuola materna ma sostiene di essere stato. Il 75enne Cornelus Bezuidenhout, cittadino sud africano che ora vive a Melbourne, è accusato didopo aver aggredito sessualmente una bambina piccola, ma pur riconoscendo l'atto nega di avere le sue responsabilità sostenendo che sarebbe stata la giovanissima vittima a volerlo.Con la scusa di badare alla bambina, di portarla al parco, a scuola e di aiutarla a fare merenda, l'uomo aveva invece abusato della bambina, compagna di classe del figlio che ha 5 anni. A far venire a galla i fatti è stata la stessa bambina che vedendo l'uomo bussare alla porta ha pregato i genitori di non farlo entrare. La mamma e il papà hanno chiesto spiegazioni, visto che erano soliti passare del tempo insieme, e la bambina ha raccontato di essere stata toccata dall'uomo.Bezuidenhout, che si è sempre definito come un buon cristiano, ha inizialmente negato le accuse, poi ha ammesso le molestie dicendo però che sarebbe stato provocato dalla piccola e che in realtà non aveva colpe, ma era stato lui stesso vittima. Secondo quanto riporta il Daily Mail l'uomo è stato condannato a 22 mesi di carcere e potrebbe anche essere rimpatriato in Sud Africa.