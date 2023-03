Maxi furto di vino nel ristorante stellato, arrestati ex miss e il compagno: nel bottino (anche) una bottiglia da 350mila euro

di Redazione web

In fuga da un ristorante stellato con una refurtiva altrettanto di pregio: 45 bottiglie di vino dal valore complessivo stimato di oltre 1,6 milioni di euro. I Bonnie e Clyde con la passione per il buon bere sono una ex reginetta di bellezza e il compagno, che nel 2021 hanno messo a segno il furto. Oggi un tribunale spagnolo li ha condannati a quattro anni di carcere.

Rapina alle poste, banditi armati sequestrano il direttore e si fanno aprire la cassaforte: il bottino è da capogiro

Infermiere ruba 20mila euro di farmaci. Beccato dai colleghi, si difende: «Volevo mandarli in Africa»

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto nel 2021 in un hotel di lusso nella città spagnola di Cáceres, dove la coppia soggiornava. Dopo il furto sono fuggiti, ma nove mesi dopo sono stati arrestati al confine tra Croazia e Montenegro e sono stati ricondotti in Spagna. Il vino non è mai stato recuperato. Il tribunale ha nominato la coppia solo come Tatania e Estanislao, ma sono stati identificati dai media spagnoli come Priscila Guevara, ex Miss Earth 2016 messicana, e Constantn Dumitru. Secondo il tribunale, Tatania ha effettuato il check-in nell'esclusivo hotel Atrio nell'ottobre 2021 utilizzando un falso passaporto svizzero. Successivamente è stata raggiunta da Estanislao ed entrambi hanno gustato un pasto di 14 portate presso il ristorante stellato Michelin della proprietà, seguito da una visita guidata alla cantina. Estanislao è poi tornato nelle prime ore del mattino seguente nella cantina usando una chiave rubata.

La refurtiva: una sola bottiglia vale 350mila euro

Una delle bottiglie di vino era un'annata unica del XIX secolo e si dice che valesse da sola 350.000 euro. Il furto ha scatenato una caccia internazionale della polizia che si è conclusa a luglio, quando i due sono stati catturati mentre cercavano di entrare in Croazia. Secondo il quotidiano El Pas, la coppia avrebbe visitato il ristorante almeno tre volte per prepararsi alla rapina. La coppia è stata anche condannata a pagare più di 750.000 euro agli assicuratori per danni. Le entenze non sono ancora definitive e la coppia avrà la possibilità di impugnarle.

#DYinforma Así cometieron el robo y huyeron del lugar la exreina de belleza mexicana, Priscila Lara Guevara, y su novio en el restaurante #Atrio de #Cáceres.



Una de las botellas data del año 1806 y está valorada en 310 mil euros, siendo un ejemplar único en el mundo. pic.twitter.com/jmg9eOY8Zp — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA