Vincono 4 milioni con un biglietto acquistato illegalmente, la lotteria blocca tutto e non li paga

Vincono allama grazie a unacosì viene. La fortuna ha baciato Mark Goodram e Jon-Ross Watson, rispettivamente 36 e 31 anni, inglesi, ma la legge li ha puniti. I due avevano vintocon un biglietto della lotteria, ma si è scoperto che lo avevano acquistato con una carta di credito rubata.I due avevano già iniziato a progettare viaggi e spese folli, ma quando il servizio di lotteria inglese Camelot ha scoperto che qualcosa non andava ha bloccato tutto. Ad insospettire è stata l'assenza di un conto in banca sul quale accreditare il premio. I due, inoltre, non avevano detto come avevano comprato il biglietto, hanno solo dichiarato che era stato regalato loro da un amico comune senza dare altri dettagli.I trascorsi giudiziari dei due non li hanno certo aiutati: Watson è stato condannato per diversi reati tra cui frode bancaria, mentre Goodram è stato arrestato per furto con scasso l'anno scorso. Il servizio di lotteria ha scoperto quindi che il biglietto era stato preso con una carta rubata e ha scelto di non dare il montepremi ai due. In teoria non c'è scritto in alcuna parte del regolamento che questa procedura invalida la vittoria, ma trattandosi di un reato la Camelot ha preferito non procedere.