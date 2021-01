Arrestata la vincitrice di uno show culinario: «Ha ucciso la figlioletta di tre anni»

La vincitrice di uno show culinario, Worst Cooks in America, è stata arrestata per l'omicidio della figlia adottiva di tre anni, e il canale tv che lo trasmette, Food Network, ha deciso di ritirare dalle piattaforme online la ventesima stagione dello show. La donna si chiama Ariel Robinson, 29 anni, ed è finita in manette accusata dell'omicidio insieme a Jerry Robinson, di 34 anni. La piccola si chiamava Victoria Smith.

Leggi anche > Usa choc, quindicenne uccisa a coltellate in diretta social. Arrestate quattro ragazze

Le autorità del South Carolina hanno concluso che il decesso della bimba è avvenuto «come risultato diretto di abusi fisici». Ariel e Jerry Robinson sono in carcere nella contea di Greenville e rischiano una pena da 20 anni all'ergastolo. Come riportano i media Usa, dopo la notizia il canale di cucina ha rimosso il programma da Discovery +, Hulu e YouTube. Anche i riassunti degli episodi della ventesima stagione sono stati cancellati dal sito web di Food Network.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA