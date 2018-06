Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, così sfacciata che la probabilità di vincere era. È una storia incredibile quella di un francese che a distanza di un anno e mezzo ha vinto due volte alla Lotteria, giocando nella stessa tabaccheria: è successo a, Alta Savoia, nella località famosa per l’acqua minerale.La lotteria in questione è la My Million, che si svolge in 12 Paesi europei (non l’Italia) e che genera automaticamente ad ogni giocata un codice: il fortunato non ha infatti vinto grazie ai numeri vincenti, ma grazie proprio a questo codice, di due lettere e sette cifre. Dopo aver portato a casa un milione l’11 novembre 2016, ha replicato lo scorso 18 maggio.La notizia,- quando il vincitore è andato a ritirare la vincita - sta facendo parlare in tutta la Francia, uno dei 12 Paesi in cui si può giocare a My Million con Montecarlo, Spagna, Regno Unito, Andorra, Irlanda, Liechtenstein, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Portogallo. Simile al Superenalotto, prevede che vinca chi indovina 5 numeri e due stelle.