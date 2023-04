Vince alla lotteria ma non vuole dividere i soldi col marito: «Mi ha detto di metterli nel conto comune, ma io voglio viaggiare da sola»

Vince alla lotteria, ma non ha alcuna intenzione di dividere la vincita col marito. Una donna, che recentemente è riuscita a portarsi a casa un premio cospicuo, ha raccontato di voler spendere tutto in viaggi da sola. Il marito, di contro, le ha detto di versare i soldi nel conto condiviso.

Il racconto della donna

La donna, una moglie americana, non ha rivelato a quanto ammonta il suo premio, ma ha detto che si tratta di «decine di migliaia di dollari», le sue parole sul popolare forum "Am I The A-hole". Secondo il marito, i soldi sarebbero dovuti finire sul conto co-intestato, per emergenze o progetti comuni. Lei invece, ha insistito che essendo una sua vincita, avrebbe dovuto gestirli come meglio credeva. E il suo obiettivo è stato subito «fare un viaggio da sola». Mettere i soldi in comune «non mi sembra giusto visto che ho comprato il biglietto, l'ho grattato e l'ho incassato io stesso per i soldi». «Abbiamo un conto congiunto ma anche conti separati per le spese», ha aggiunto. «Mio marito non deve avere metà dei soldi solo perché siamo sposati», ha concluso. Tantissimi i commenti. Molti le hanno dato ragione, mentre qualcun altro le ha ricordato che la gioia più bella è condividere con le persone che si amano.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 11:52

