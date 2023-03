Vincono 204 milioni alla lotteria, ma c'era un errore nel biglietto: la beffa incredibile. Ecco cos'è successo

Rachel Kennedy e Liam McCrohan sono rimasti sconvolti quando hanno capito di aver perso 182 milioni di sterline (204.635.340 milioni di euro, ndr.) alla lotteria nazionale. La coppia che pensava di aver appena vinto il jackpot dell'EuroMillions è rimasta «col cuore spezzato» dopo aver perso il premio a causa di un problema tecnico.

Rachel Kennedy, 19 anni, e Liam McCrohan, 21 anni, dell'Hertfordshire, hanno giocato per cinque settimane di fila fino a quando i numeri vincenti non sono stati sorteggiati. Quando Rachel ha ricevuto la notifica «Winning Match» dall'app della National Lottery, lei e il suo ragazzo hanno creduto di aver vinto la lotteria.





