Vigile del fuoco interviene nell'incendio di casa sua: morti la moglie e i tre figli piccoli. La sua reazione è straziante

L'incubo peggiore per uno che fa il suo mestiere. Abituato a salvare le vite del prossimo, non è riuscito a fare lo stesso per i suoi cari, per la sua famiglia. A Walter Stewart, vigile del fuoco di Chicago, è gelato il sangue nelle vene quando dallo scanner di servizio ha sentito l'indirizzo di casa sua. Si è precipitato con i colleghi sul posto, ma era troppo tardi. Non ha potuto salvare dalla furia delle fiamme la moglie e i suoi tre figli, tutti piccolissimi.

Vigile del fuoco trova la famiglia morta nell'incendio

Le squadre di emergenza e Walter erano riusciti a tirare fuori i familiari dell'uomo dalla casa e portarti in ospedale. Ma non è bastato. Sua moglie, Summer Day-Stewart, 36 anni, è morta dopo due giorni, il loro figlio di 7 anni, Ezra Stewart, qualche giorno dopo. Poche ore ancora e la stessa tragica sorte è toccata agli altri bue bambini: uno di 2 e l'altra di 9 anni.



L'incendio sarebbe scoppiato nella cucina della casa, anche se le indagini sono ancora in corso per capire come le fiamme siano divampate. Nella casa è stato trovato anche un animale domestico deceduto. Ignite the Spirit, un ente di beneficenza dei vigili del fuoco di Chicago, ha istituito un fondo per sostenere la famiglia. E la sua reazione alla tragedia è stata straziante: una fonte dei vigili del fuoco ha infatti detto al Chicago Sun-Times che Stewart ha accettato di donare gli organi di tutti e quattro i membri della famiglia in modo che chi hanno bisogno di un trapianto possa vivere.

