Vietato "guidare" gli elefanti in stato d'ebbrezza: in Sri Lanka i pachidermi avranno una carta di identità.

Lo Sri Lanka ha emesso ordini severi per salvaguardare gli elefanti spesso usati come animali domestici, che vietano ai cavalieri di bere sul posto di lavoro, limitando anche il numero di ore che un elefante può essere messo al lavoro ogni giorno e imponendo carte d'identità con foto per gli elefanti con tanto di foto, e un timbro di riconoscimento basato sul Dna.

Una vera rivoluzione a tutela di questi animali fortemente voluta dal ministro della protezione della fauna selvatica dello Sri Lanka Wimalaweera Dissanayake; la pena per la violazione delle nuove norme potrebbe includere la custodia dell'elefante da parte dello Stato e la condanna a tre anni di reclusione per il trasgressore.

Tra le restrizioni incluse nella nuova regolamentazione: il divieto ai mahout (cavalieri) di consumare liquori "o qualsiasi droga dannosa" durante il lavoro, l'introduzione di una carta d'identità biometrica per gli elefanti e la riduzione a quattro del numero di persone che possono cavalcare un elefante contemporaneamente. Assolutamente vietato invece il lavoro notturno, un bagno giornaliero di due ore e mezza per proteggere il loro benessere e la loro salute e un orario giornaliero di quattro ore. I cuccioli non potranno più essere utilizzati, nemmeno per le sfilate, e non dovranno essere separati dalle madri.



Il regolamento arrivano mentre il paese tiene un'edizione senza spettatori dell'annuale Randoli Perahera (La Festa del Dente) - dal 14 al 24 agosto a Kandy - che include una processione di elefanti.





