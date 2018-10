Vietato fumare alla fermata del bus: la nuova ordinanza che fa discutere

Treno deraglia, è strage sui binari: 18 morti e oltre 180 feriti

Se sieteaccaniti, alle prese con lunghi tempi d'attesa alla, concedersi una sigaretta potrebbe essere un diversivo piacevole. Da oggi, però, non sarà più possibile a causa di un nuovo regolamento varato dall'azienda di trasporto pubblico e in fase di approvazione da parte dell'amministrazione comunale di, in Spagna.Il nuovo regolamento, ancora più stringente rispetto alle norme generali stabilite dalla legge anti-tabacco nazionale del 2011,infatti ai passeggeri di, anche se queste si trovano all'aperto. Tutto è nato a partire da diversi reclami presentati da alcuni passeggeri non fumatori. Già, perché quello che per qualcuno può essere un piacevole passatempo, per altri è un gesto decisamente fastidioso a causa delsprigionato dalle sigarette. Come riporta 20minutos.es , le altre norme stabilite dal nuovo regolamento di EMT, l'azienda di trasporto pubblico valenciana, riguardano l'accesso ai mezzi, il trasporto di animali e la pubblicità, da cui sono stati esclusi circhi e animali. Ad ogni modo, se avete in programma di visitare la ridente città spagnola sul mare, sappiate che non potrete fumare mentre aspettate l'autobus.