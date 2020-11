Vienna, la vicina di casa del terrorista: «È corso ad aiutarmi per le scale solo poche ore prima»

Dai vicini di Kujtim Fejzulai, il terrorista che due giorni fa a Vienna ha ucciso quattro persone e ferito molte altre, arrivano dettagli inquietanti. Una di loro racconta che il 20enne l'aveva aiutata con la spesa poche ore prima di compiere il massacro. Il ragazzo sembrava «completamente a posto» e persino gentile data la disponibilità ad aiutare l'anziana. Sei ore dopo si sarebbe accanito senza pietà su dei passanti.

Gordana Nikolic, 68 anni, ha raccontato al Daily Mirror che intorno alle 14:00 di lunedì, sei ore prima di iniziare il suo attacco, il 20enne si è offerto di darle una mano : «Sono uscita dall'ascensore nel nostro edificio e lui stava scendendo le scale dal suo appartamento e si è precipitato verso di me per aiutarmi con le borse. Gli ho detto che non avevo problemi, ma lui ha insistito per aiutarmi, così si è precipitato per le scale per prendere i miei acquisti e li ha messi davanti alla porta di casa».



«Sorrideva, era felice e chiacchierava, sembrava del tutto normale. Mi fa stare male il fatto che non molto tempo dopo abbia ucciso delle persone». Un'altra vicina, Sylvia Nemeth, 50 anni, ha dichiarato: «È terrificante sapere che ha viveva così vicino». A soli vent'anni d'età Kujtim Fejzulai aveva già alle spalle una condanna per terrorismo. Era tra gli almeno 90 islamisti austriaci che hanno tentato di raggiungere la Siria per unirsi all'Isis.

