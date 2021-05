Viene giustiziato per l'omidicio di una giovane donna, dopo 4 anni si scopre che era innocente

Giustiziato per omicidio dopo 4 anni si scopre che in realtà era innocente. Ledell Lee è stato condannato a morte per l’omicidio e lo stupro di una giovane e giustiziato con iniezione letale in Arkansas nel 2017. Dopo 4 anni però nuovi test scientifici hanno dimostrato che il DNA delle impronte digitali in realtà non era il suo.

La città di Jacksonville lo scorso anno infatti ha accettato di consentire nuovi test sulle impronte digitali e sulle prove alla ricerca del DNA a seguito delle richieste di alcuni gruppi per la difesa dei diritti civili. I test hanno mostrato un gigantesco errore giudiziario, dimostrando che Lee è stato ucciso ingustamente, non avendo lui commesso il reato.

Il materiale genetico trovato apparterrebbe a un'altra persona che però non è mai stata identificata. La giovane donna vittima di violenze era Debra Reese che fu stuprata e poi uccisa a mazzata da un uomo. Inizialmente le impronte trovate sull'arma del delitto sono risultate essere di Lee, ma in realtà non erano le sue.

