Donna folgorata e uccisa da un fulmine mentre è a spasso coi cani. Gli esperti: «C'è una tempesta, non uscite»

Esce con i suoi cani poco prima di una tempesta e muore folgorata. Antonia Mendoza Chavez, 52 anni, è stata uccisa insieme ai suoi due animali da un fulmine a Pico Rivera, nella Contea di Los Angeles, in California. La donna, come ogni mattina, era uscita per portare a spasso i cani quando è stata folgorata.

Sul posto sono arrivati subito i paramedici allertati dai testimoni, ma purtroppo per la 52enne non c'è stato nulla da fare. La padrona di casa di Antonia si è preoccupata nel non vederla tornare, ogni mattina infatti percorreva un sentiero con i suoi cani: «L'ho chiamata e si è attivata direttamente la segreteria, e da lì, ho avuto la sensazione che fosse lei. Ho controllato i filmati della videosorveglianza domestica… è uscita intorno alle 7:30 e ho visto che era coi suoi due cani.. poi non è più tornata», ha raccontato alla stampa locale. Le telecamere di sicurezza dell'abitazione mostrano la vittima sul vialetto di casa con i cagnolini, quelle sono le sue ultime immagini da viva.

La zona, in questi giorni, è stata colpita da una forte tempesta di fulmini, per questo gli esperti hanno invitato la popolazione a non uscire di casa, proprio per l'alto rischio di restare folgorati.

