Ammesso alla scuola prestigiosa, fidanzata gelosa sabota la mail: clarinettista risarcito per 250 mila euro

Oggiè undi successo, ma ha rischiato che la sua carriera andasse in fumo a causa delladella sua. Nel 2014 era iscritto alla McGill University, a Montreàl, in Canada, ma per dare una svolta alla sua vita aveva fattodi Los Angeles e se lo avessero accettato si sarebbe trasferito immediatamente.Quando la sua fidanzata di allora venne a sapere dell'intenzione di trasferirsi scrisse una mail da parte sua rifiutando l’offerta. Abramoviz desiderava sopra ogni altra cosa iscriversi al conservatorio, la scuola metteva a disposizione una borsa di studio di 50mila dollari per coprire le spese dei due anni previsti e per lui era perfetto. Studiò notte e giorno per prepararsi ai provini e alla fine fu preso insieme a un altro studente, ma la mail che arrivò a lui fu un rifiuto.La sua ex, Jennifer Lee, inviò subito una risposta alla scuola, spacciandosi per il ragazzo e dicendo che non poteva più accettare perché aveva già deciso che “sarebbe andato da un’altra parte”. Poi cancellò la lettera di accettazione dalla cartella di posta dell’aspirante clarinettista e con un'altra mail offriva al ragazzo una seconda possibilità in un'altra scuola che però era troppo costosa per il ragazzo, che quindi fu costretto a rifiutare.Dopo due anni Abramoviz fece dei provini con la University of Southern California, dove si trovò davanti Gilad, uno dei professori che lo aveva giudicato nel provino per Los Angeles. L'insegnante chiese allora il motivo del rifiuto, ma il clarinettista restò senza parole, controllando nella sua mail scoprì il tranello della fidanzata e decise di procedere legalmente contro di lei. Proprio in questi giorni il giudice ha stabilito che la donna dovrà risarcire il suo ex fidanzato per una cifra di 250 mila euro circa. Fortunatamente la carriera di Abramoviz non è stata rovinata da questo incidente, oggi è uno dei musicisti più stimati al mondo e ha anche un'altra compagna.