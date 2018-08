Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Aveva paura di farmi male, le ci sono voluti giorni prima che si riavvicinasse», sono queste le parole diriguardo la reazione di suadopo che la donna ha subitoLa mamma racconta il primo incontro incon la sua bimba di 9 anni dopo essere stata sfigurata in un incendio.La donna è stata assalita da un vicino che l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco mentre parlava con la fidanzata di lui. Sulla pelle sono rimasti i segni delle bruciature e il suo aspetto non sarà mai più lo stesso: «Mi passavo le mani tra i capelli, cercando di spegnere il fuoco, poi ricordo di essermi inginocchiata. Non potevo correre fuori dalla porta per prendere l'acqua perché i due bambini erano lì. Non potevo correre dall'altra parte della stanza perché aveva versato alcol sul pavimento», ricorda parlando al Mirror Per lei sono stati momenti di terrore e dopo l'attacco Kirsten è rimasta senza dita, senza orecchie e diversi strati della sua pelle e del viso si sono sciolti sfigurandola completamente. Prima che potesse rivedere sua figlia c'è voluto molto tempo e anche se stava già meglio la bimba è rimasta spaventata nel vedere sua madre, tanto il suo aspetto era cambiato.Ora Kirsten sta meglio, ha subito altri interventi e molti altri dovrà affrontarne ma la figlia finalmente ha smesso di averne paura ed è anzi molto orgogliosa di sua madre e parla di lei come se fosse un supereroe.